УФАС нашло нарушения в закупках «Уфагорсвета»

Компания «Мегаснаб» подала жалобу на две аналогичные закупки «Уфагорсвета».

Учреждение искало поставщика светотехнической продукции и поставщика расходных материалов для ремонта городской иллюминации.

В ходе проверки выяснилось, что в обоих случаях описание объекта закупки составлено с нарушением требований закона о контрактной системе. Заказчик не указал характеристики необходимой продукции и неверно применил код КТРУ (Каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

УФАС выдало МБУ «Уфагорсвет» предписания об аннулировании закупок. Также будут возбуждены административные дела.