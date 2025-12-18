УФАС нашло нарушения в закупках «Уфагорсвета»

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело жалобы на закупки МБУ «Уфагорсвет».
Компания «Мегаснаб» подала жалобу на две аналогичные закупки «Уфагорсвета».
Учреждение искало поставщика светотехнической продукции и поставщика расходных материалов для ремонта городской иллюминации.
В ходе проверки выяснилось, что в обоих случаях описание объекта закупки составлено с нарушением требований закона о контрактной системе. Заказчик не указал характеристики необходимой продукции и неверно применил код КТРУ (Каталог товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
УФАС выдало МБУ «Уфагорсвет» предписания об аннулировании закупок. Также будут возбуждены административные дела.
