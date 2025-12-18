Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане в ДТП погибли 4 человека

В Кугарчинском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства серьезного ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Авария произошла вчера, 17 декабря, около 17:00 на 310 км автодороги Магнитогорск – Ира.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем Lada Vesta выехал на встречку и врезался в Lada Granta.

В результате ДТП водитель Lada Granta и два его пассажира, а также 50-летняя пассажирка Lada Vesta скончались до приезда скорой помощи.

Еще троим участникам ДТП, включая восьмилетнего ребенка, понадобилась медицинская помощь.

