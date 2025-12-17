В Башкортостане многие компании могут лишиться налогового вычета

Парламент Башкортостана планирует принять поправки в закон о применении на территории республики инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.
По словам спикера парламента Константина Толкачева, суть изменений состоит в «тонкой настройке» инвестиционного механизма.
«Предлагаемые изменения позволят сконцентрировать ресурсы на "качественных" инвестициях, способных стать точками роста для экономики в целом», – заявил Толкачев.
Что изменится в случае принятия поправок:
– вычет по налогу на прибыль организаций станет более точечной и адресной льготой, «чтобы обеспечить баланс между стимулированием инвесторов и сохранением доходов бюджета»;
– срок действия инвестиционного налогового вычета ограничат пятилетним периодом;
– также корректируются его предельные размеры: например, для организаций, заключивших соглашение о защите и поощрении инвестиций в Башкортостане, предельный объем вычета составит два млрд рублей в год на одного налогоплательщика;
– введут принцип однократного получения мер поддержки – чтобы не было двойного применения льгот по одним и тем же расходам в отношении разных налогов;
– в число получателей вычета добавятся организации, заключившие с правительством республики соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда».
Проект уже поддержан комитетом Госсобрания по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.
