Бюджет Уфы на 2026-2028 годы планируется без дефицита

В Уфе состоялись публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Фото: горсовет Уфы

Общий объем доходов в проекте бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 44,5 млрд рублей, в 2027 году – 44,7 млрд рублей и 2028 году – 46,5 млрд рублей.

Бюджет планируется без дефицита: расходы соответствуют уровню доходов.

В слушаниях приняли участие 602 жителя города, 12 из них выступили, поступило 64 письменных предложения по проекту бюджета.

В горсовете Уфы заявили, что все поступившие в комиссию по проведению публичных слушаний предложения будут рассмотрены, а результаты будут опубликованы на официальном сайте.

