В Уфе полностью перекроют Восточный выезд

Движение на платной дороге Восточный выезд будут перекрывать 18, 19 и 23 декабря 2025 года с 0:00 до 5:00.

В эти периоды будут полностью закрыты все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и вблизи села Федоровка.

Ограничения связаны с проведением монтажа конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.