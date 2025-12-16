В Башкортостане растет заболеваемость коронавирусом

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 16 декабря 2024 года.
Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, 16 декабря было зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом, суточный прирост традиционно увеличивается к концу года.
В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 105 коек, 13,3% коечного фонда свободно.
Для сравнения, восьмого декабря суточный прирост составил 55 случаев заболевания коронавирусом. В начале прошлого года на пике сезона регистрировали по 600 пациентов в сутки.
