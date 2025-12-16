Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стало известно, как изменится кинотеатр «Искра» после реконструкции

Архитектурный совет рассмотрел концепцию обновления бывшего кинокомплекса «Искра» на проспекте Октября в Уфе.

Рендер опубликовала администрация Уфы

Концепцию представила «Архитектурная мастерская Винкельмана Д.А.».

Как сообщили в администрации города, громоздкую конструкцию, которая сейчас перегружает фасад, демонтируют. Вместо нее над исторической лестницей разместится балкон.

Историческую часть фасада обновят фактурной штукатуркой, сохраняя узнаваемый силуэт. Вместо глухих стен на первом этаже будут панорамные окна.

Скатную мансардную кровлю пристройки 2003 года заменят вертикальной остекленной стеной, что увеличит полезную площадь и придаст зданию более строгий геометричный вид.

Общая площадь здания после реконструкции увеличится с 6 300 кв. м до 9 200 кв. м. После реконструкции здание станет многофункциональным общественным центром, а не просто кинотеатром.

В планах:

  • фитнес-центр;
  • детские студии;
  • магазины, кафе и рестораны;
  • офисы;
  • салон красоты.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента "Точка Ру"» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

