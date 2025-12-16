Стало известно, как изменится кинотеатр «Искра» после реконструкции

Концепцию представила «Архитектурная мастерская Винкельмана Д.А.».

Как сообщили в администрации города, громоздкую конструкцию, которая сейчас перегружает фасад, демонтируют. Вместо нее над исторической лестницей разместится балкон.

Историческую часть фасада обновят фактурной штукатуркой, сохраняя узнаваемый силуэт. Вместо глухих стен на первом этаже будут панорамные окна.

Скатную мансардную кровлю пристройки 2003 года заменят вертикальной остекленной стеной, что увеличит полезную площадь и придаст зданию более строгий геометричный вид.

Общая площадь здания после реконструкции увеличится с 6 300 кв. м до 9 200 кв. м. После реконструкции здание станет многофункциональным общественным центром, а не просто кинотеатром.

В планах: