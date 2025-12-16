В Башкортостане волонтеров хотят привлекать к работе с трудными подростками

На сегодняшний день детям, находящим на контроле Комиссии по делам несовершеннолетних, помогают органы образования, здравоохранения, социальные службы и молодежные организации. То есть это относительно закрытая система: сторонние организации и волонтеры могут привлекаться к работе с трудными подростками только по специальному поручению уполномоченных служб.

В парламенте хотят развить институт наставничества и сделать систему более гибкой и эффективной. Для этого планируют собрать сведения о частных лицах-наставниках в одном реестре. Они будут проходить строгий отбор по восьми установленным критериям и смогут работать с подростками добровольно, без дополнительных разрешений от госорганов.

Второй реестр будет включать информацию о некоммерческих организациях, соответствующих установленным требованиям. Рассматривать заявления и включать кандидатов в реестр будет специальная комиссия. Родители ребенка, состоящего на учете в КДН, смогут сами выбирать подходящего наставника и обращаться в организации из официального перечня.