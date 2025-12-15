В Уфе Поезд Деда Мороза встретили 11,8 тыс. человек

Как сообщает пресс-служба мэрии города, за это время на площадке мероприятия побывали 11,8 тыс. жителей.

Для всех желающих была организована праздничная программа на первой платформе, привокзальной площади и втором этаже вокзального комплекса.

Дед Мороз из Великого Устюга вышел на перрон и поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством.

Маленькие участники праздника и их родители могли посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и вагоны «Сказочная деревня», «Кукольный театр», «Снежной королевы», а также лавку с сувенирами, буфет и ресторан.

Сегодня, 15 декабря, Деда Мороза встречали уже жители Стерлитамака.