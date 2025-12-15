В Уфе Поезд Деда Мороза встретили 11,8 тыс. человек

Вчера, 14 декабря, в Башкортостан прибыл Поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция Главного новогоднего волшебника находилась в городе с 11:00 до 17:05.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, за это время на площадке мероприятия побывали 11,8 тыс. жителей.
Для всех желающих была организована праздничная программа на первой платформе, привокзальной площади и втором этаже вокзального комплекса.
Дед Мороз из Великого Устюга вышел на перрон и поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством.
Маленькие участники праздника и их родители могли посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и вагоны «Сказочная деревня», «Кукольный театр», «Снежной королевы», а также лавку с сувенирами, буфет и ресторан.
Сегодня, 15 декабря, Деда Мороза встречали уже жители Стерлитамака.
