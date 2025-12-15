Инфляция в Башкортостане в ноябре замедлилась до 6,71%

Инфляция в Башкортостане в ноябре составила 6,71% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%;

июнь – 9,22%;

июль – 8,58%;

август – 8,03%;

сентябрь – 8,23%;

октябрь – 8,07%.

То есть в сентябре инфляция ускорилась после трех месяцев замедления подряд, затем вернулась к снижению. Падение на 1,36% за месяц – это самый крупный перепад в этом году.

Официального комментария от регулятора пока нет. Октябрьское замедление связывали с падением цен на товары длительного пользования: бытовую и компьютерную технику, смартфоны, электротовары. Спрос на них остается низким из-за высоких ставок по кредитам.