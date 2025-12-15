Инфляция в Башкортостане в ноябре замедлилась до 6,71%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам ноября 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в ноябре составила 6,71% в годовом выражении.
С начала года фиксировали инфляцию:
январь – 9,24%;
февраль – 9,47%;
март – 9,91%;
апрель – 9,55%;
май – 9,6%;
июнь – 9,22%;
июль – 8,58%;
август – 8,03%;
сентябрь – 8,23%;
октябрь – 8,07%.
То есть в сентябре инфляция ускорилась после трех месяцев замедления подряд, затем вернулась к снижению. Падение на 1,36% за месяц – это самый крупный перепад в этом году.
Официального комментария от регулятора пока нет. Октябрьское замедление связывали с падением цен на товары длительного пользования: бытовую и компьютерную технику, смартфоны, электротовары. Спрос на них остается низким из-за высоких ставок по кредитам.
