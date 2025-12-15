В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

Администрация Уфы предупреждает о запрете розничной продажи алкоголя в период новогодних каникул.
В дни новогодних каникул ограничения в Уфе и по всему Башкортостану будут действовать только четыре дня.
В эти дни алкоголь будут продавать:
третьего января – с 8:00 до 17:00;
четвертого января – с 10:00 до 17:00;
пятого января – с 10:00 до 17:00;
шестого января – с 10:00 до 17:00;
В остальные дни продавать будут как обычно – с 8:00 до 23:00.
Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.
