В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

Администрация Уфы предупреждает о запрете розничной продажи алкоголя в период новогодних каникул.

В дни новогодних каникул ограничения в Уфе и по всему Башкортостану будут действовать только четыре дня. 

В эти дни алкоголь будут продавать:

третьего января – с 8:00 до 17:00;

четвертого января – с 10:00 до 17:00;

пятого января – с 10:00 до 17:00;

шестого января – с 10:00 до 17:00;

В остальные дни продавать будут как обычно – с 8:00 до 23:00.

Запрет касается только розничных магазинов. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

