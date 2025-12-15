В Уфе за выходные произошло 85 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 85 ДТП, пострадавших нет.

В частности, в субботу, 13 декабря, около часа ночи 21-летний водитель Renault Logan? следуя по улице Блюхера со стороны Лесопаркового проезда, врезался в ограждение. Он обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.

Пресечено 626 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (78), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (36) и не уступавшие дорогу пешеходам (59).

Кроме того, оштрафовали 54 пешехода-нарушителя.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.