Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе за выходные произошло 85 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 13 и 14 декабря.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 85 ДТП, пострадавших нет.

В частности, в субботу, 13 декабря, около часа ночи 21-летний водитель Renault Logan? следуя по улице Блюхера со стороны Лесопаркового проезда, врезался в ограждение. Он обратился в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.

Пресечено 626 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (78), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (36) и не уступавшие дорогу пешеходам (59).

Кроме того, оштрафовали 54 пешехода-нарушителя.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: