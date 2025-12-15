Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане в жилом доме сорвалась кабина лифта с пассажирами

В сети появилась информация о происшествии в жилом многоквартирном доме по улице Строителей в Стерлитамаке.

Согласно сообщениям, в доме сорвалась кабина лифта, когда внутри находились пассажиры.

К счастью, кабина в этот момент находилась на втором этаже. Касательно пострадавших достоверной информации нет.

Делом заинтересовалась прокуратура:

«Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: