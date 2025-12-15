В Башкортостане в жилом доме сорвалась кабина лифта с пассажирами

Согласно сообщениям, в доме сорвалась кабина лифта, когда внутри находились пассажиры.

К счастью, кабина в этот момент находилась на втором этаже. Касательно пострадавших достоверной информации нет.

Делом заинтересовалась прокуратура:

«Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.