В Башкортостане в жилом доме сорвалась кабина лифта с пассажирами

В сети появилась информация о происшествии в жилом многоквартирном доме по улице Строителей в Стерлитамаке.
Согласно сообщениям, в доме сорвалась кабина лифта, когда внутри находились пассажиры.
К счастью, кабина в этот момент находилась на втором этаже. Касательно пострадавших достоверной информации нет.
Делом заинтересовалась прокуратура:
«Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
