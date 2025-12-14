Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Температурные качели: погода в Уфе 15-20 декабря

Декабрь уже почти перевалил за экватор, и в Уфе образовались первые настоящие сугробы, но погода по-прежнему нестабильна. Рассказываем, чего ждать от нее в ближайшие дни.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе солнца практически не будет, зато будет много снега. В пятницу неожиданно резко потеплеет, но уже в субботу дневная температура вернется к отрицательным значениям.

Понедельник, 15 декабря: до -13°, облачно, снег, в ночь на вторник – -17°, снег.

Вторник, 16 декабря: до -16°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -20°, без осадков.

Среда, 17 декабря: до +10°, облачно, снег, в ночь на четверг – -18°, без осадков.

Четверг, 18 декабря: до +-7°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -11°, снег.

Пятница, 19 декабря: до 0°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на субботу – -11°, без осадков.

Суббота, 20 декабря: до -10, переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: