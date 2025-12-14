Температурные качели: погода в Уфе 15-20 декабря

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе солнца практически не будет, зато будет много снега. В пятницу неожиданно резко потеплеет, но уже в субботу дневная температура вернется к отрицательным значениям.

Понедельник, 15 декабря: до -13°, облачно, снег, в ночь на вторник – -17°, снег.

Вторник, 16 декабря: до -16°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -20°, без осадков.

Среда, 17 декабря: до +10°, облачно, снег, в ночь на четверг – -18°, без осадков.

Четверг, 18 декабря: до +-7°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -11°, снег.

Пятница, 19 декабря: до 0°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на субботу – -11°, без осадков.

Суббота, 20 декабря: до -10, переменная облачность, небольшой кратковременный снег.