В Башкортостане за неделю резко подорожали огурцы и картофель, дешевеют яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (3,42%), картофель (2,24%), детские фруктовые консервы (2,1%) и хлеб (2,04).

Умеренно поднялись цены на сосиски (1,23%), яблоки (1,12%), молочные смеси для детского питания и курицу (0,96%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (2,32%), сахар (2,18%), гречка (1,84%), яйца (1,83%) и вермишель (0,57%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.