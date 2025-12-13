Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане за неделю резко подорожали огурцы и картофель, дешевеют яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с первого по восьмое декабря 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (3,42%), картофель (2,24%), детские фруктовые консервы (2,1%) и хлеб (2,04).

Умеренно поднялись цены на сосиски (1,23%), яблоки (1,12%), молочные смеси для детского питания и курицу (0,96%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (2,32%), сахар (2,18%), гречка (1,84%), яйца (1,83%) и вермишель (0,57%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: