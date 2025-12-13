Уфимский парк получил награду на Конгрессе ICUH

Об этом сегодня, 13 декабря, рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Парк наградили за лучшее исследование с участием общественности: когда его открыли после реконструкции в 2023 году, Институт развития городов Башкортостана продолжил исследовать, как обновленное пространство влияет на подростков, меняет их отношение к району в целом.

«Это именно то, к чему мы стремимся – не просто благоустроить общественные территории, сделать их красивыми. Наша задача – наполнить эти пространства смыслами, новыми функциями. Сделать так, чтобы там кипела жизнь, чтобы жителям хотелось туда возвращаться. И это у нас получается», – отметил Радий Хабиров.