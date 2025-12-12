Под Уфой откроют производства металлоконструкций и холодного асфальта

Следующие проекты получили на «Инвестчасе» господдержку.

1. Директор компании «Барвиха» Жанна Гусманова представила проект строительства в Уфимском районе цеха по изготовлению металлоконструкций, в том числе профнастила, металлочерепицы и сайдинга. Инвестор планирует вложить 220 млн рублей, запуск нового цеха позволит создать 20 рабочих мест.

2. О планах строительства в Иглинском районе завода по производству холодного асфальта за 97 млн рублей рассказала директор компании «АТМ» Татьяна Левина. У компании уже сформирован потенциальных заказчиков на свою продукцию.

3. Генеральный директор компании «Континент» Венер Каекбердин представил проект строительства в Баймакском районе гостиничного комплекса «Хутор». Он будет состоять 10 корпусов по 100 кв. м, а также административного здания и двух юрт. На эти цели направят 50 млн рублей.

4. На заседании Инвестиционного комитета региона также рассмотрели планы строительства в Архангельском районе базы отдыха «Воды Инзера». Инициативу представил учредитель компании «Голд-Продукт» Дмитрий Недорезков.

Вдоль реки Инзер расположатся круглогодичные и сезонные жилые модули, гостевые дома, летние павильоны и банные комплексы. Локации будет соединять водный маршрут протяженностью 21 км. Общий объем инвестиций – 49,9 млн рублей. Запуск турбазы позволит создать 10 рабочих мест.