Стало известно, когда откроется самый большой каток Уфы

Огромный каток площадью 17 тыс. кв. м залили на стадионе «Строитель» (Александра Невского, 17).

Как сообщает администрация Орджоникидзевского района Уфы, каток на стадионе «Строитель» откроется завтра, 13 декабря, и будет работать по расписанию:

вт-пт: с 17.00 до 21.00;

выходные и праздники: с 12.00 до 21.00.

На катке есть теплая раздевалка с гардеробом и буфет, можно взять коньки напрокат или заточить свои.

Раньше взрослый билет стоил 100 рублей, детский до семи лет – 70 рублей, прокат коньков – 100 рублей в час. Свежую информацию уточняйте по телефону: +7 (347) 260-16-11.

