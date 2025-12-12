Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане бухгалтер колледжа похитила почти 700 тыс. рублей

Прокуратура Илишевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении экс-сотрудницы бухгалтерии колледжа.

Женщина, будучи бухгалтером в колледже, вносила в платежные документы заведомо ложные сведения о завышении размера своей заработной платы.

Таким образом она похитила почти 700 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил требования прокурора о взыскании указанной суммы.

