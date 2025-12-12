Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стали известны подробности смертельного ДТП с многодетной семьей в Башкортостане

Главный госавтоинспектор Башкортостана Владимир Севастьянов рассказал подробности аварии, произошедшей седьмого декабря на трассе Уфа – Инзер – Белорецк.

Тогда легковушка, в которой ехали родители с пятью детьми, столкнулась с грузовиком.

На месте аварии погиб глава семейства, а ночью в больнице скончался его четырехлетний сын. Трое детей двух, трех и четырех лет лежат в Белорецкой ЦРКБ, а мать с грудным малышом лечатся дома.

«В машине находилось пять детей. Двенадцатая модель ВАЗа – все мы прекрасно понимаем, какой у нее уровень "безопасности" Просто представьте себе – водитель, мама с грудным ребенком на руках и сзади четверо детей. Соответственно, ни один ребенок не был ни пристегнут, ни в детском удерживающем устройстве, потому что даже технически там это не получится организовать. Абсолютная беспечность», – цитирует Владимира Севастьянова UTV.

