Роспотребнадзор Башкортостана помог взыскать с застройщика 237 тыс. рублей в пользу покупателя квартиры

Собственник жилья обнаружил многочисленные нарушения технического характера в купленной новой квартире, несоответствие требованиям нормативных документов и подтвердил выявленные дефекты независимым техническим заключением.

После отказа застройщика компенсировать затраты на устранение дефектов уфимец был вынужден обратиться в суд.

Специалисты Управления Роспотребнадзора подготовили и направили в суд заключение. Октябрьский районный суд города Уфы поддержал позицию Управления Роспотребнадзора и обязал застройщика выплатить покупателю 237 тыс. рублей, из них 164 тыс. рублей — стоимость строительных недостатков, а также дополнительно 73 тыс. рублей в виде процентов за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф.