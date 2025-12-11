На лучшей вакансии декабря в Уфе предлагают от 150 тыс. рублей в месяц

Топ вакансий декабря в Уфе выглядит следующим образом:

1. Менеджер по продажам оборудования в ООО «Гартех» (поставщик станков). Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Водитель погрузчика в «Пятерочку». Предлагаемая зарплата – 100-130 тыс. рублей в месяц.

3. Главный бухгалтер в ООО «СтройОборудование». Предлагаемая зарплата – 100-120 тыс. рублей в месяц.

4. Электромеханик в РЖД. Предлагаемая зарплата – 85-87 тыс. рублей в месяц.

5. Главный бухгалтер в управляющую компанию «АКомфорт». Предлагаемая зарплата – 80-100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 120 тыс. рублей в месяц (персональный менеджер); в Казани – от 234 тыс. рублей в месяц (руководитель проекта); в Москве – от 300 тыс. рублей в месяц (ML-инженер и автоэлектрик-диагност).