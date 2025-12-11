Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

МУП «Уфимские инженерные сети» перестало принимать показатели счетчиков в WhatsApp

Вынужденные изменения в работе муниципального унитарного предприятияе «Уфимские инженерные сети».

«В связи с ограничением работы мессенджера WhatsApp*, передача показаний приборов учета теперь осуществляется через мессенджер Max.

Прием показаний производится с 1 по 23 число каждого месяца включительно. Напоминаем, что 23-го числа показания принимаются до 12:00», – говорится в сообщении компании.

Номер для отправки показаний остался прежним: +7 917 360-05-10. По нему можно передать только показания, консультации не проводятся.

*принадлежит Meta – признана экстремистской организацией в РФ

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: