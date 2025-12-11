МУП «Уфимские инженерные сети» перестало принимать показатели счетчиков в WhatsApp

«В связи с ограничением работы мессенджера WhatsApp*, передача показаний приборов учета теперь осуществляется через мессенджер Max.

Прием показаний производится с 1 по 23 число каждого месяца включительно. Напоминаем, что 23-го числа показания принимаются до 12:00», – говорится в сообщении компании.

Номер для отправки показаний остался прежним: +7 917 360-05-10. По нему можно передать только показания, консультации не проводятся.

*принадлежит Meta – признана экстремистской организацией в РФ