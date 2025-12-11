Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Минздрав Башкортостана провел аукционы по закупке лекарств на 2026 год

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин совместно с представителями Минздрава республики, Башфармации и ГКУ «Техобеспечение» провел совещание по лекарственному обеспечению.

По словам министра, на следующей неделе ожидается поставка очередной партии сахароснижающих препаратов.

Также продолжается заключение контрактов на поставку лекарств на следующий год. Большинство аукционов по закупке препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и сахарным диабетом уже состоялось.

На склады «Башфармации» лекарства они начнут поступать после 20 декабря. Для пациентов на диализе на первое полугодие запас медикаментов полностью сформирован.

Татьяна Москалькова отметила проблемы с выдачей льготных лекарств в Башкортостане

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: