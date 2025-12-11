Минздрав Башкортостана провел аукционы по закупке лекарств на 2026 год

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин совместно с представителями Минздрава республики, Башфармации и ГКУ «Техобеспечение» провел совещание по лекарственному обеспечению.
По словам министра, на следующей неделе ожидается поставка очередной партии сахароснижающих препаратов.
Также продолжается заключение контрактов на поставку лекарств на следующий год. Большинство аукционов по закупке препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и сахарным диабетом уже состоялось.
На склады «Башфармации» лекарства они начнут поступать после 20 декабря. Для пациентов на диализе на первое полугодие запас медикаментов полностью сформирован.
