В Башкортостане предпринимателям облегчат операции с землей

С первого марта 2026 года в Башкортостане вступят в силу поправки, которые упростят работу с землей.

После этой даты, если смежные участки находятся в одной территориальной зоне, лесничестве или на особо охраняемой природной территории и принадлежат одному правообладателю, их можно будет объединять и перераспределять даже при разных видах разрешенного использования.

«Бизнесу нужно меньше бюрократии и больше понятных правил. Раньше закон это прямо запрещал и блокировал многие проекты. Теперь у инвесторов и действующих компаний появится больше инструментов для развития: проще размещать объекты, расширять производство, наводить порядок в имущественных отношениях. Это тот случай, когда обратная связь от бизнеса превращается в реальные изменения в правилах», – прокомментировал Андрей Назаров.