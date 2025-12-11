Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане предпринимателям облегчат операции с землей

По словам премьер-минстра правительства республики Андрея Назарова, вопросы по земле – одни из самых частых на встречах с предпринимателями.

Фото опубликовал Андрей Назаров

С первого марта 2026 года в Башкортостане вступят в силу поправки, которые упростят работу с землей.

После этой даты, если смежные участки находятся в одной территориальной зоне, лесничестве или на особо охраняемой природной территории и принадлежат одному правообладателю, их можно будет объединять и перераспределять даже при разных видах разрешенного использования.

«Бизнесу нужно меньше бюрократии и больше понятных правил. Раньше закон это прямо запрещал и блокировал многие проекты. Теперь у инвесторов и действующих компаний появится больше инструментов для развития: проще размещать объекты, расширять производство, наводить порядок в имущественных отношениях. Это тот случай, когда обратная связь от бизнеса превращается в реальные изменения в правилах», – прокомментировал Андрей Назаров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: