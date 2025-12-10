«БашРТС» проведет в Уфе вторую проверку тепловых сетей с использованием красителя

Первая проверка прошла в период с 20 октября по 30 ноября 2025 года и охватила 1209 потребителей.

Второй этап пройдет с 15 декабря 2025 по 31 января 2026 года в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

В это время в сетевую воду будет добавлен специальный краситель уранин А, известный также как флуоресцеин – он окрашивает воду в ярко-зеленый цвет, что позволяет визуально обнаружить места выхода теплоносителя на поверхность, оперативно локализовать проблемные участки, минимизировать потери.

В компании предупредили, что в очень редких случаях возможно попадание красителя в краны горячего водоснабжения – это говорит о дефекте в оборудовании. Такую воду пить нельзя, необходимо будет сразу обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или напрямую в ООО «БашРТС».