Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«БашРТС» проведет в Уфе вторую проверку тепловых сетей с использованием красителя

Поставщик ресурсов ООО «БашРТС» сообщает о завершении первого этапа проверки герметичности тепловых сетей города Уфы с использованием экологичного красителя.

Первая проверка прошла в период с 20 октября по 30 ноября 2025 года и охватила 1209 потребителей.

Второй этап пройдет с 15 декабря 2025 по 31 января 2026 года в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

В это время в сетевую воду будет добавлен специальный краситель уранин А, известный также как флуоресцеин – он окрашивает воду в ярко-зеленый цвет, что позволяет визуально обнаружить места выхода теплоносителя на поверхность, оперативно локализовать проблемные участки, минимизировать потери.

В компании предупредили, что в очень редких случаях возможно попадание красителя в краны горячего водоснабжения – это говорит о дефекте в оборудовании. Такую воду пить нельзя, необходимо будет сразу обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или напрямую в ООО «БашРТС».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: