Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе госслужащего уволили по утрате доверия за сокрытие доходов

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан организовало проверку исполнения антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений.

Фото: r02.fssp.gov.ru

В ходе проверки выяснилось, что начальник отдела кадров УФНС не задекларировал сведения о доходах от продажи квартиры и незаконной предпринимательской деятельности – общая сумма превысила 2,5 млн рублей.

Но закончить проверку не удалось: госслужащий поспешно покинул должность по собственному желанию.

Тогда прокуратура обратилась в Советский районный суд Уфы с просьбой изменить основание увольнения на «в связи с утратой доверия». Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: