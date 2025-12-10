В Уфе госслужащего уволили по утрате доверия за сокрытие доходов

В ходе проверки выяснилось, что начальник отдела кадров УФНС не задекларировал сведения о доходах от продажи квартиры и незаконной предпринимательской деятельности – общая сумма превысила 2,5 млн рублей.

Но закончить проверку не удалось: госслужащий поспешно покинул должность по собственному желанию.

Тогда прокуратура обратилась в Советский районный суд Уфы с просьбой изменить основание увольнения на «в связи с утратой доверия». Суд встал на сторону надзорного ведомства.