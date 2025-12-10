Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Татьяна Москалькова отметила проблемы с выдачей льготных лекарств в Башкортостане

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что мероприятия по закупке льготных лекарств в некоторых регионах проводятся недостаточно эффективно.

В интервью РБК Москалькова отметила такие проблемы, как несвоевременное обеспечение граждан и неравномерное распределение таких препаратов между регионами.

Есть проблемы в том числе с рецептами, зарегистрированными в аптеках на отсроченном обеспечении (когда лекарство выдается по мере поступления в аптеку).

Также, по ее словам, особую озабоченность вызывает то, что нет должного контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку. Омбудсмен привела в пример данные Росздравнадзора, согласно которым такие случаи были зафиксированы в нескольких регионах, в том числе в Башкортостане.

