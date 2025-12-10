В Башкортостане производителей пива могут освободить от налога на имущество

Поправками предлагается освободить от налога на имущество организаций за 2025 год, который подлежит уплате в 2026 году, компании, производящие пиво и пивные напитки.

«Эта мера призвана поддержать отечественных производителей в условиях ужесточения регулирования и роста затрат. Ранее льгота по налогу на имущество организаций этой категории налогоплательщиков уже предоставлялась – отрасль показала рост объемов производства и налоговых отчислений в бюджет.

Сейчас производители столкнулись с новым повышением акцизов и удорожанием сырья. Наша задача – создать условия, которые помогут компаниям сохранить объемы производства, рабочие места и обеспечить приток доходов в республиканский бюджет», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

При этом льгота не будет безусловной: компании должны обеспечить достойный уровень зарплаты сотрудникам, сохранить рабочие места и гарантировать прирост перечисляемой в бюджет суммы акцизов.