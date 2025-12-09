Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Минфин Башкортостана возьмет кредит для финансирования дефицита бюджета

Министерство финансов Башкортостана провело конкурс на предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом 250 млн рублей.

Министерство финансов Башкортостана

Минимальную цену предложило АО «ТБанк» – 6,46 млн рублей при начальной цене контракта семь млн рублей. 

До 29 декабря Минфин сможет пользоваться кредитной линией, погасить кредит обязался за 52 дня.

В конце ноября Минфин уже заключил с Т-банком договор на открытие кредитной линии на 2,04 млрд рублей, это обойдется республике в 266,02 млн рублей.

Также сейчас проходит аукцион на предоставление кредитной линии с лимитом в 2,2 млрд рублей на 249 дней. Максимальная цена, указанная в контракте, – 299,9 млн рублей.

Радий Хабиров: «Бюджет дефицитный, но у нас деньги не лежат, они все в работе»

