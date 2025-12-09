Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане продолжается рост заболеваемости ОРИ и гриппом

В Роспотребнадзоре Башкортостана отчитались по ситуации с распространением гриппа и острых респираторных инфекций на территории республики.

«В настоящий момент в республике, как и в стране в целом, наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По активности он сопоставим с предыдущими эпидемическими сезонами», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Согласно отчету, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии (порядка 80%).

Среди вирусов гриппа доминирует вирус гриппа А(H3N2) (порядка 80%), который, по прогнозам, сохранит свои доминирующие позиции с учетом низкой активности в прошлом эпидсезоне.

Динамика заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом практически не отличается от других эпидсезонов.

