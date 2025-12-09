Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане на борьбу со снегом вывели 910 единиц техники

В ночь на девятое декабря многие районы Башкортостана засыпало снегом. Дорожные службы ведут работы на трассах и магистралях в круглосуточном режиме.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

В региональном Минтрансе сообщили о том, что на очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки направили 910 единиц спецтехники.

Из них на федеральных дорогах задействовали 103 единицы техники, на региональных дорогах – 448, по Уфе – 359.

Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали более четырех тыс. тонн специальных материалов.

