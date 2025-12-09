В Башкортостане на борьбу со снегом вывели 910 единиц техники

В региональном Минтрансе сообщили о том, что на очистку дорог федерального, регионального и местного значения за прошедшие сутки направили 910 единиц спецтехники.

Из них на федеральных дорогах задействовали 103 единицы техники, на региональных дорогах – 448, по Уфе – 359.

Для обработки дорог от возможного образования гололедицы использовали более четырех тыс. тонн специальных материалов.