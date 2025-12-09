Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане в 2025 году зафиксировано более 3,5 тыс. нарушений закона в сфере коррупции

К Международному дню борьбы с коррупцией прокуратура Башкортостана подвела итоги работы в этом направлении.

Согласно отчету, в 2025 году прокуратурой республики выявлено более 3,5 тыс. нарушений закона в сфере коррупции, в целях устранения которых внесено около тысячи представлений.

Зафиксировано более 1,1 тыс. случаев укрытия сведений о доходах, имуществе и банковских счетах.

Вскрыты многочисленные случаи конфликта интересов и личной заинтересованности при реализации предоставленных властных полномочий, факты несоблюдения других антикоррупционных требований.

По инициативе прокуроров почти 1,2 тыс. должностных лиц привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности, в том числе 24 уволено с занимаемых должностей по утрате доверия.

За предложение, обещание, передачу взяток семь юридических лиц оштрафованы на общую сумму 33,5 млн рублей.

В связи с нарушением порядка приема на работу бывших служащих 74 юридических и должностных лица по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: