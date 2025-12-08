Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане с дроппера взыскали 700 тыс. рублей, похищенные у пенсионера

Чусовской городской суд Пермского края вынес решение по иску прокурора Кушнаренковского района.

67-летний мужчина, проживающий в селе Кушнаренково, откликнулся на объявление в интернете о продаже автомобилей из заграницы.

Договорившись в мессенджере с неустановленным лицом о покупке машины марки Dongfeng, он перечислил почти 700 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Пермского края.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании этой суммы с владельца счета. Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

