В Башкортостане с дроппера взыскали 700 тыс. рублей, похищенные у пенсионера

67-летний мужчина, проживающий в селе Кушнаренково, откликнулся на объявление в интернете о продаже автомобилей из заграницы.

Договорившись в мессенджере с неустановленным лицом о покупке машины марки Dongfeng, он перечислил почти 700 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Пермского края.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании этой суммы с владельца счета. Требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.