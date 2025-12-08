Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе коммунальные службы приступили к уборке снега

В минувшие выходные в Уфе впервые в этом году снег выпал в достаточном количестве, чтобы создать проблемы для прохожих и автомобилистов.

Фото опубликовала администрация Уфы

В администрации Уфы сообщили о том, что коммунальные службы города приступили к уборке снега.

В районах Уфы бригады убирают снег с тротуаров, проводится обработка дорог противогололедными средствами.

«Уважаемые водители! В связи с изменением дорожных условий настоятельно просим быть предельно внимательными: соблюдайте безопасный скоростной режим и увеличенную дистанцию. Помните, безопасность всех участников движения зависит от каждого из нас», – говорится в сообщении мэрии.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: