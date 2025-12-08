В Уфе коммунальные службы приступили к уборке снега

В администрации Уфы сообщили о том, что коммунальные службы города приступили к уборке снега.

В районах Уфы бригады убирают снег с тротуаров, проводится обработка дорог противогололедными средствами.

«Уважаемые водители! В связи с изменением дорожных условий настоятельно просим быть предельно внимательными: соблюдайте безопасный скоростной режим и увеличенную дистанцию. Помните, безопасность всех участников движения зависит от каждого из нас», – говорится в сообщении мэрии.