После ДТП в Белорецке скончался 4-летний ребенок

Вчера, седьмого декабря, в Белорецке легковой автомобиль столкнулся с грузовым. В результате ДТП пострадала целая семья, отец которой погиб на месте.
Авария произошла в середине дня на 136 км трассы «Уфа – Инзер – Белорецк» в Белорецком районе.
В машине также находились его жена с грудным ребенком на руках и еще четверо детей.
Сегодня министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что ночью скончался и четырехлетний ребенок, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии.
Еще два малыша «находятся в относительно удовлетворительном состо янии», планируется их перевод в РДКБ.
Комментарии (0)