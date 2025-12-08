Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

После ДТП в Белорецке скончался 4-летний ребенок

Вчера, седьмого декабря, в Белорецке легковой автомобиль столкнулся с грузовым. В результате ДТП пострадала целая семья, отец которой погиб на месте.

Авария произошла в середине дня на 136 км трассы «Уфа – Инзер – Белорецк» в Белорецком районе.

В машине также находились его жена с грудным ребенком на руках и еще четверо детей.

Сегодня министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что ночью скончался и четырехлетний ребенок, госп итализированный в крайне тяжелом состоянии.

Еще два малыша «н аходятся в относительно удовлетворительном состо янии», планируется их перевод в РДКБ.

