После ДТП в Белорецке скончался 4-летний ребенок

Авария произошла в середине дня на 136 км трассы «Уфа – Инзер – Белорецк» в Белорецком районе.

В машине также находились его жена с грудным ребенком на руках и еще четверо детей.

Сегодня министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что ночью скончался и четырехлетний ребенок, госп итализированный в крайне тяжелом состоянии.

Еще два малыша «н аходятся в относительно удовлетворительном состо янии», планируется их перевод в РДКБ.