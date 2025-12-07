Зима пришла: в Уфе похолодает до -7° днем

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе ожидается краткосрочное похолодание, осадков будет мало, зато заглянет погостить на пару дней солнце.

Понедельник, 8 декабря: до -3°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +11°, без осадков.

Вторник, 9 декабря: до -7°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -8°, без осадков.

Среда, 10 декабря: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -6°, без осадков.

Четверг, 11 декабря: до -5°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -6°, без осадков.

Пятница, 12 декабря: до -4°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -5°, небольшой снег.