Зима пришла: в Уфе похолодает до -7° днем

Осень в этом году была для уфимцев очень комфортной, даже можно сказать чудесной. Но на календаре уже вторая неделя декабря, а значит, заморозки не за горами.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе ожидается краткосрочное похолодание, осадков будет мало, зато заглянет погостить на пару дней солнце.
Понедельник, 8 декабря: до -3°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +11°, без осадков.
Вторник, 9 декабря: до -7°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -8°, без осадков.
Среда, 10 декабря: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -6°, без осадков.
Четверг, 11 декабря: до -5°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -6°, без осадков.
Пятница, 12 декабря: до -4°, облачно, временами небольшой снег, в ночь на субботу – -5°, небольшой снег.
