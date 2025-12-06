Башстат назвал топ-5 наиболее подорожавших и подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (4,09%), картофель (1,41%), свекла (1,05%), хлеб (0,76) и сыры (0,65%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели гречка (2,39%), молочные смеси для детского питания (1,76%), детские овощные консервы (1,41%), яйца (1,39%) и капуста (1,38%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.