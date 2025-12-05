В Башкортостане запретили 94 перевозчика такси

Об этом сообщили в Минтрансе Башкортостана. Деятельность этих перевозчиков приостановили на месяц. 92 перевозчика в этот срок предоставили полный пакет документов и возобновили пассажирские перевозки.

Три перевозчика сами подали заявления об аннулировании деятельности.

Оставшиеся 94 перевозчика так и не предоставили договоры ОСГОП, поэтому лишились права перевозить пассажиров.

Теперь 687 автомобилей этих перевозчиков не могут использоваться в такси.