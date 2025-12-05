В Башкортостане запретили 94 перевозчика такси

Только в октябре 2025 года в республике выявили 189 недобросовестных компаний и самозанятых водителей, которые не заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Об этом сообщили в Минтрансе Башкортостана. Деятельность этих перевозчиков приостановили на месяц. 92 перевозчика в этот срок предоставили полный пакет документов и возобновили пассажирские перевозки.
Три перевозчика сами подали заявления об аннулировании деятельности.
Оставшиеся 94 перевозчика так и не предоставили договоры ОСГОП, поэтому лишились права перевозить пассажиров.
Теперь 687 автомобилей этих перевозчиков не могут использоваться в такси.
