В Башкортостане предлагают установить квоты для приема на работу участников СВО

Если закон примут, компании с численностью работников от 100 человек обяжут нанимать участников СВО в количестве не менее 1% от общего числа работников.

Работодатель сможет трудоустраивать участников спецоперации как напрямую, так и по направлению органов службы занятости. Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО.

«Опыт трудоустройства участников СВО по квотам уже есть в Московской, Ленинградской и Новгородской областях. Планируют внедрять этот механизм также Вологодская, Курская, Самарская области и Республика Карелия. В Башкортостане с введением квот около 1 100 работодателей смогут обеспечить рабочими местами более пяти тысяч человек», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.