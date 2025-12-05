Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане предлагают установить квоты для приема на работу участников СВО

Комитет Госсобрания республики по общественной безопасности поддержал проект закона об установлении квоты для приема на работу участников специальной военной операции.

Если закон примут, компании с численностью работников от 100 человек обяжут нанимать участников СВО в количестве не менее 1% от общего числа работников.

Работодатель сможет трудоустраивать участников спецоперации как напрямую, так и по направлению органов службы занятости. Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО.

«Опыт трудоустройства участников СВО по квотам уже есть в Московской, Ленинградской и Новгородской областях. Планируют внедрять этот механизм также Вологодская, Курская, Самарская области и Республика Карелия. В Башкортостане с введением квот около 1 100 работодателей смогут обеспечить рабочими местами более пяти тысяч человек», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: