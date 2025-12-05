Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане сократили финансирование программы «Башкирские дворики»

С 2019 года на территории республики по программе «Башкирские дворики» благоустроили 1469 дворовых территорий.

Фото опубликовала Ирина Голованова

Сегодня, пятого декабря, отвечая на вопрос жителя республики, в МинЖКХ сообщили о том, что в 2026 году в связи с сокращением объема финансирования программы будут благоустраивать только отдельные дворы и восстанавливать те детские площадки, которые потрепали за последние годы.

Министр ЖКХ Ирина Голованова отметила, что специалисты министерства в ходе выездов в города и районы провели осмотр обновленных дворов и пришли к выводу, что многие уже нуждаются в ремонте.

Одни – просто из-за износа, другие – из-за небрежного отношения жителей или банального вандализма. В основном есть необходимость в покраске, восстановлении утраченных элементов спортивных и детских площадок, а также покрытия.

