«Алгу» снова признали одной из лучших ОЭЗ России

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» располагается на нескольких обособленных площадках в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах.

Фото опубликовал Радий Хабиров

ОЭЗ «Алга» впервые попала в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, заняв третье место.

Ранее «Алга» уже побеждала в специальных номинациях рейтинга, дважды становилась самой динамично развивающейся.

На сегодняшний день в «Алге» 25 резидентов, которые реализуют проекты с общим объемом инвестиций более 65 млрд рублей. Они планируют создать порядка трех тыс. рабочих мест.

«Несмотря на непростые времена, у нас есть планы по дальнейшему развитию нашей особой экономической зоны, в том числе на другие муниципалитеты. Поэтому переворачиваем страницу и работаем дальше», – сообщил Радий Хабиров в соцсетях.

