Инвестор потратит более 5 млрд рублей на модернизацию «Уфимского молочного завода»

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на «Уфимском молочном заводе» с приходом нового инвестора начали модернизацию производства с объемом вложений более пяти миллиардов рублей.

По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, ожидается существенная модернизация производства с доведением мощности переработки до 500 тонн молока в сутки.

Модернизация будет проводиться поэтапно в течение пяти лет, чтобы не останавливать существующие производства.

Фазрахманов сообщил также, что к 2030 году на территории региона должны работать 50 индустриальных молочных ферм, которые будут производить не менее миллиона тонн товарного молока. 20 таких ферм уже работают, до конца года введут в эксплуатацию еще три.