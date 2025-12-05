Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Инвестор потратит более 5 млрд рублей на модернизацию «Уфимского молочного завода»

Уфагормолзавод начал работу в 2015 году. Сегодня он выпускает более 70 видов продуктов под торговыми марками «Молочный фермер», «Молочная Крепость», «Два котенка», «Сочные луга», а также линейку «Халяль».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на «Уфимском молочном заводе» с приходом нового инвестора начали модернизацию производства с объемом вложений более пяти миллиардов рублей.

По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, ожидается существенная модернизация производства с доведением мощности переработки до 500 тонн молока в сутки.

Модернизация будет проводиться поэтапно в течение пяти лет, чтобы не останавливать существующие производства.

Фазрахманов сообщил также, что к 2030 году на территории региона должны работать 50 индустриальных молочных ферм, которые будут производить не менее миллиона тонн товарного молока. 20 таких ферм уже работают, до конца года введут в эксплуатацию еще три.

