В микрорайоне под Уфой провели освещение, которого жители ждали больше 20 лет

Жители микрорайона уже давно, больше 20 лет пытались добиться установки наружного освещения. Сегодня, пятого декабря, мэр города Ратмир Мавлиев сообщил о том, что свет все-таки провели.

В этом году установили 199 светильников, 47 опор на 11 участках:

– ул. Башкирской Кавдивизии проезд от ул. Гилева до ул. Башкирской Кавдивизии;

– б-р Героев Труда на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до ул. Березовой;

– ул. Учительская на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до ул. Учительской, 1б;

– ул. Баланово на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до кладбища «Демское»;

– ул. Якуба Коласа на участке от ул. Башкирской Кавдивизии до ул. 2-я Строителей;

– ул. 2-я Строителей на участке от ул. Якуба Коласа до ул. 1-я Строителей;

– ул. 1-я Строителей;

– ул. Карагайская;

– ул. Майора Зимина;

– ул. Соловьиная;

– б-р Героев войны.

По словам мэра, работу в этом направлении продолжат и в следующем году.