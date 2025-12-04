В Башкортостане среднестатистическая семья будет копить на первый взнос по ипотеке больше 3 лет

Лидером рейтинга является ХМАО – Югра, где накопить необходимую сумму (1,66 млн рублей) можно за 1,68 года.

Следом идут ЯНАО (2,39 млн рублей, 1,82 года) и Чукотский АО (2,57 млн рублей, 2,07 года). В топе, как обычно, преобладают северные регионы.

Башкортостан в рейтинге расположился на 35 строчке: «первоначалку» оценили в 1,53 млн рублей, накопить эту сумму среднестатистическая семья в республике сможет за 3,38 года. Год назад в таком же рейтинге регион занял 35 строчку.

Особенности исследования: предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе (ставка бралась по федеральному округу, в который входит регион).

Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой 60-метровой квартиры в каждом регионе.