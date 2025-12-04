В Минздраве Башкортостана рассказали о состоянии подростков, которых выловили из Белой

Спасатели прибыли на катере и вытащили двух человек — девушку и юношу 2007 и 2008 годов рождения соответственно.

Пострадавшие с общим переохлаждением были переданы бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что молодого человека госпитализировали в РДКБ. Он находится в состоянии средней степени тяжести, проходит дополнительные обследования.

Девушка доставлена в больницу скорой медицинской помощи, сейчас в реанимации.