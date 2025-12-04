Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Минздраве Башкортостана рассказали о состоянии подростков, которых выловили из Белой

Вчера, третьего декабря, около 18:00 в ЕДДС г. Уфы поступило сообщение о том, что по реке Белой напротив бассейна «Юность» плывут двое человек. Очевидцы заметили людей и быстро вызвали помощь.

Спасатели прибыли на катере и вытащили двух человек — девушку и юношу 2007 и 2008 годов рождения соответственно.

Пострадавшие с общим переохлаждением были переданы бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что молодого человека госпитализировали в РДКБ. Он находится в состоянии средней степени тяжести, проходит дополнительные обследования.

Девушка доставлена в больницу скорой медицинской помощи, сейчас в реанимации.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: