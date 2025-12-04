В Башкортостане построят распределительный центр для овощей и фруктов из Узбекистана

С хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым обсуждали совместные проекты, в том числе создание технопарка «Бекабад».

С хокимом Ферганской области Хайрулло Бозоровым договорились о строительстве оптово-распределительного центра, который обеспечит жителей Башкортостана свежими овощами. Также подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

«В целом у нас сложились хорошие отношения со многими регионами Узбекистана – Наманганской областью, Каракалпакстаном, другими. Где-то уже налажена совместная работа, где-то – только начинаем формировать контуры будущего взаимодействия. Но главное, мы точно знаем, в каком направлении будем двигаться дальше», – сообщил Радий Хабиров.