Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане построят распределительный центр для овощей и фруктов из Узбекистана

Глава Башкортостана Радий Хабиров сейчас находится в столице Узбекистана Ташкент в составе делегации правительства России. Он провел встречу с главами Ташкентской и Ферганской областей.

Фото опубликовал Радий Хабиров

С хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым обсуждали совместные проекты, в том числе создание технопарка «Бекабад».

С хокимом Ферганской области Хайрулло Бозоровым договорились о строительстве оптово-распределительного центра, который обеспечит жителей Башкортостана свежими овощами. Также подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

«В целом у нас сложились хорошие отношения со многими регионами Узбекистана – Наманганской областью, Каракалпакстаном, другими. Где-то уже налажена совместная работа, где-то – только начинаем формировать контуры будущего взаимодействия. Но главное, мы точно знаем, в каком направлении будем двигаться дальше», – сообщил Радий Хабиров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: