В Уфе за час сбили 3 пешеходов, есть погибшие

Об авариях только что предупредил в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«За последний час в разных частях нашего города произошло три дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешеходов. Есть погибшие.

Все обстоятельства аварий выясняются соответствующими службами. Прошу каждого быть максимально аккуратным на дорогах:

– водителей – строго соблюдать скоростной режим, особенно вблизи пешеходных переходов и жилых зон;

– пешеходов – всегда убеждаться в безопасности перехода, даже если вы находитесь на пешеходном переходе;

– используйте светоотражающие элементы на одежде.

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!» – написал мэр.

Об одном смертельном ДТП сообщает Госавтоинспекция Уфы: на дороге Уфа – Оренбург, возле остановки «Мелькомбинат» водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход (на вид 35-40 лет) скончался до приезда скорой.