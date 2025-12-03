Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе за час сбили 3 пешеходов, есть погибшие

Сегодня, третьего декабря, вечером в Уфе в течение короткого периода времени зафиксировали сразу несколько ДТП. Возможно, это связано с обледенением дороги: днем в городе выпал мелкий снег, который по приземлении сразу таял.

Скриншот с видео, опубликованного Госавтоинспекцией Уфы

Об авариях только что предупредил в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«За последний час в разных частях нашего города произошло три дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешеходов. Есть погибшие.

Все обстоятельства аварий выясняются соответствующими службами. Прошу каждого быть максимально аккуратным на дорогах:

– водителей – строго соблюдать скоростной режим, особенно вблизи пешеходных переходов и жилых зон;

– пешеходов – всегда убеждаться в безопасности перехода, даже если вы находитесь на пешеходном переходе;

– используйте светоотражающие элементы на одежде.

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!» – написал мэр.

Об одном смертельном ДТП сообщает Госавтоинспекция Уфы: на дороге Уфа – Оренбург, возле остановки «Мелькомбинат» водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход (на вид 35-40 лет) скончался до приезда скорой.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: