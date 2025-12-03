В Уфе за час сбили 3 пешеходов, есть погибшие

Сегодня, третьего декабря, вечером в Уфе в течение короткого периода времени зафиксировали сразу несколько ДТП. Возможно, это связано с обледенением дороги: днем в городе выпал мелкий снег, который по приземлении сразу таял.
Об авариях только что предупредил в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
«За последний час в разных частях нашего города произошло три дорожно-транспортных происшествия с наездом на пешеходов. Есть погибшие.
Все обстоятельства аварий выясняются соответствующими службами. Прошу каждого быть максимально аккуратным на дорогах:
– водителей – строго соблюдать скоростной режим, особенно вблизи пешеходных переходов и жилых зон;
– пешеходов – всегда убеждаться в безопасности перехода, даже если вы находитесь на пешеходном переходе;
– используйте светоотражающие элементы на одежде.
Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!» – написал мэр.
Об одном смертельном ДТП сообщает Госавтоинспекция Уфы: на дороге Уфа – Оренбург, возле остановки «Мелькомбинат» водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП пешеход (на вид 35-40 лет) скончался до приезда скорой.
