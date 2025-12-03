Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане за продажу энергетиков в неположенном месте будут штрафовать до 250 тыс. рублей

На заключительном заседании осенней сессии депутаты Госсобрания республики планируют рассмотреть поправки в КоАП РБ.

Изменения коснутся статей, предусматривающих ответственность за нарушение ограничений в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков.

На сегодняшний день в Башкортостане запрещена продажа энергетиков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для осуществления образовательной, медицинской деятельности, деятельности в области культуры, физической культуры и спорта.

Законопроектом утверждаются суммы штрафов за такие нарушения:

– для граждан – 3-4 тыс. рублей за первое нарушение и 4-5 тыс. рублей за повторное;

– для должностных лиц – 30-40 тыс. рублей за первое нарушение и 40-50 тыс. рублей за повторное;

– для юридических лиц – 150-200 тыс. рублей за первое нарушение и 200-250 тыс. рублей за повторное.

