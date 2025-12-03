В Уфе построят термальный парк за 2 млрд рублей

Термальный парк построят в Уфе, инициатором проекта выступает ООО «Городские парильни Башкортостана», ранее его одобрили на «Инвестчасе».

Концепция проекта предполагает создание объекта площадью 10 тыс. кв. м и вместимостью до 700 гостей. В нем разместят термокомплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан.

Объем инвестиций оценивается примерно в два миллиарда рублей. Инвестор уже реализовал два таких же проекта в Тюмени и Сургуте.